تايوان تبدأ مناورات عسكرية بالذخيرة الحية تحاكي صد هجوم من الصين

أعلنت تايوان أنطلاق مناورات عسكرية بالذخيرة الحية تحاكي صد هجوم من الصين، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم فيلق الجيش الثامن التايواني لو ووي جي أن التدريبات بدأت في محافظة بينغتونغ الجنوبية بعد وقت قصير من الساعة 0040 بتوقيت جرينتش بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية. وأضاف أن التدريبات ستنتهي في حوالي الساعة 0130 بتوقيت جرينتش.

وأعلنت تايوان في وقت سابق من هذا الأسبوع عن اعتزامها إجراء مناورات عسكرية في الجنوب لاختبار الجاهزية القتالية بالذخيرة الحية في محافظة بينغتونغ تشمل مدافع هاوتزر، كما يجري مناورات في أيلول المقبل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية