بالفيديو | المسلمون في أفغانستان وساحل العاج وكندا يحيون العاشر من محرم

أحيا المسلمون في العاصمة الأفغانية وفي مختلف المناطق يوم عاشوراء، بمسيرات حاشدة جابت الشوارع، رافعة الرايات الحسينية. وجدد المشاركون العهد والوفاء للإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، الذين استشهدوا في كربلاء دفاعاً عن الدين الإسلامي، ولحمايته من التشويه، الذي كانت تقوم به الدولة الأموية فيب ذلك الزمن.

وأكد المشاركون ارتباطهم بالإمام الحسين وبثورته الإسلامية، والتي تهدف إلى تحقيق الإصلاح في الأمة، مشددون على أن الوحدة الإسلامية هي الطريق الوحيد، للحفاظ على الدين وللوقوف في وجه أعداء الأمة. وأكد المشاركون دعمهم للقضية الفلسطينية، ولقضية الشعب الفلسطيني المظلوم، وجددوا وقوفهم إلى جانبه، في محاربة الكيان الصهيوني وفي الدفاع عن المقسات الإسلامية.

وخرج المسلمون في ساحل العاج بمسيرة جابت الشوارع إحياءً لذكرى شهادة الإمام الحسين (ع) وأهل بيته يوم العاشر من محرم. وحمل المشاركون في المسيرة لافتات كتب عليها “السلام عليك يا أبا عبدلله، السلام عليك يا أبا الفضل”، مرددين شعارات من وحي المناسبة.

وأحيا المسلمون في مدينة تورونتو ، وعاصمة مقاطعة أونتاريو الكندية، مراسم اليوم من العاشر من محرم، باقامة الشعائر الخاصة بالمناسبة. وشارك أبناء الجاليات الاسلامية في اقامة المراسم العاشورائية، رافعين الاعلام الرايات الخاصة بالمناسبة، والشعارات التي تُخلّد ذكرى شهادة الإمام الحسين، وأبنائه وأصحابه، في واقعة كربلاء. وسار المشاركون في مسيرة عاشورائية، تخللها اقامة مراسم اللطم على الإمام الحسين، واختتمت بتلاوة المصرع الحسينيي.

المصدر: يونيوز