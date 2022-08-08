بعد وقف النار… مقاومة غزة تثبِت معادلاتها بمواجهة العدوان الصهيوني

دخل وقفُ اطلاقِ النارِ في قطاعِ غزةَ حيِّزَ التنفيذِ عند الحاديةَ عشْرةَ والنصفِ من ليل امس، بوَساطةٍ مصريةٍ على أن تَلتزمَ القاهرةُ بالعملِ للإفراجِ عن الأسيرِ المُضْربِ عن الطعام (خليل العواودة) ونَقْلِهِ للعلاج، وكذلك العملِ على الإفراجِ عنِ القياديِّ في الجهادِ الإسلامي الشيخ بسام السعدي خلال اسبوعين.

وأكدت حركةُ الجهادِ الإسلامي حقَّها في الردِّ على أيِّ عدوان صهيوني، على لسان أمينُها العامِّ زياد النخالة، مؤضحاً في مؤتمرٍ صِحافي أنَّه إذا لم يلتزمِ العدوُّ بما تمَّ الإتفاقُ عليه، فإنَّ سرايا القدس ستَستأنِفُ القتالَ مرةً أخرى.

وشدد النخالة على ان المقاومةَ كانت تَهدِفُ إلى وحدةِ الساحاتِ الفلسطينية في هذه المعركة، والدفاعِ عن المجاهدين، مشدداً على أنَّ الجهاد هي اليومَ أقوى وكلُّ مُدُنِ العدوِّ كانت تحت مرمى صواريخِها.



المصدر: قناة المنار