الجهاد الاسلامي تعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع الاحتلال الاسرائيلي يبدا عند الـ23:30 من مساء الاحد.

وقالت الحركة في تصريح صحفي إنه في ضوء البيان الصادر عن الأشقاء في جمهورية مصر العربية بشأن وقف إطلاق النار بعد معركة “وحدة الساحات” التي خاضتها سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمقاومة الفلسطينية، نؤكد ترحيبنا بالجهود والإعلان المصري.

وأضافت ” تعلن الحركة وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 11.30 من مساء هذا اليوم، مع التأكيد على حقنا في الرد على أي عدوان صهيوني”.

وتابعت “نوجه التحية لجماهير شعبنا البطل ولأسرانا الميامين ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بالجرحى والمصابين، وندعو بالرحمة لشهدائنا العظام الذين قدموا دماءهم دفاعا عن الحق”.

وقدم الجانب المصري ورقة اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ الليلة، تعهدت فيها بمتابعة ملف الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة والأسير القائد في سرايا القدس بسام السعدي.

المصدر: وكالة شهاب