السيد نصر الله للعدو الاسرائيلي: لا تخطئ التقدير مع لبنان.. والأيام بيننا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 01:04

السيد نصر الله للعدو الاسرائيلي: لا تخطئ التقدير مع لبنان.. والأيام بيننا

منذ 1 ساعة 6 August، 2022
تقارير مصورة - لبنان

وجه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رسالة واضحة للعدو الاسرائيلي، حيث قال له محذرا “لا تخطئ التقدير مع لبنان”، وتابع “كل ما تقوله ايها العدو لا يمكن ان يؤثر على الإطلاق علينا”، واضاف “نحن نثق بربنا وانفسنا ونثق بضعفك وجبنك”.

واكد السيد نصر الله في كلمة له مساء السبت خلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ان “المقاومة في لبنان لن تسكت عن عدوان ما او عن انتقاص ما من حقوقنا”، واضاف مخاطبا العدو الاسرائيلي “الايام بيننا وانتم تعلمون ان المقاومة اليوم أشد عودا وأقوى وقودا من أي زمن مضى”.

المصدر: موقع المنار

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