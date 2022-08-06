العدوان الصهيوني يتواصل على غزة لليوم الثاني والمقاومة تتصدى

لليوم الثاني تواليًا، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني، عدوانه على قطاع غزة؛ عبر غارات جوية لم تتوقف منذ ساعات ما بعد ظهر أمس الجمعة، في حين تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان عبر رشقات صاروخية متواصلة.

وحسب آخر تحديثات وزارة الصحة الفلسطينية، أسفر العدوان الصهيوني، عن ارتقاء 11 شهيدًا، أبرزهم قائد القطاع الشمالي في سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري، ومنهم طفلة (5 سنوات)، وسيدة (23 عاماً).

وسجلت محافظة شمال غزة شهيدًا واحدًا، ومحافظة غزة 6، ومحافظة خانيونس 4.

وذكرت وزارة الصحة، أن”إجمالي عدد الجرحى الذين دخلوا مستشفيات القطاع بلغ 79 جريحا، منهم 23 طفلاً، و13 امرأة”.

ولفتت الصحة إلى تسجيل 4 إصابات بحالة حرجة وخطيرة، و23 وصفت بالمتوسطة، و52 بالطفيفة.

من جهتها ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية طالت مستوطنات “غلاف غزة” ومدن وسط الكيان الصهيوني.

وأعلنت فصائل فلسطينية مختلفة عن إطلاق الرشقات ابتداء من الساعة التاسعة من مساء أمس الجمعة.

من جهة أخرى أخلت قوات الاحتلال جميع الشواطئ من “ريشون لتسيون” حتى مستوطنة “زيكيم” بسبب الأوضاع الميدانية في قطاع غزة.

ونقل اعلام العدو ان” نحو 130 قذيفة عبرت الحدود أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي من قطاع غزة واعترضت القبة الحديدية 60 منها”، كما أعلن عن نقل 7 مستوطنين صهاينة إلى مستشفى في عسقلان المحتلة بعد قصفها على أيدي سرايا القدس بنحو 20 صاروخاً.

في هذا الوقت طلب من مستوطني غلاف غزة بالبقاء قرب المناطق المحمية حتى إشعار آخر في ظل استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة .

بدورها دكت سرايا القدس تدك المواقع العسكرية للاحتلال “نير عوز” و “كيسوفيم” و “بوابة المطبق” شرق رفح بعدد من قذائف الهاون، و”موقع 16 العسكري” التابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي شرق بيت حانون بعدد من قذائف الهاون.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام