بالفيديو | السيد نصرالله: يجب أن تخرجوا ملف المرفأ من التوظيف السياسي للوصول إلى الحقيقة

أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن حادثة المرفأ كانت قاسية على جميع اللبنانيين واهم مشكلة واجهتها هذه المصيبة هي التوظيف السياسي.

وخلال كلمة له في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت، لفت السيد نصرالله إلى أن من جملة من كان يجب أن يقع عليها اللوم في مصيبة المرفأ هي الجهات السياسية والإعلامية التي خطفت هذه المصيبة ووظفتها سياسياً منذ الساعات الأولى.

وأشار السيد نصرالله إلى ان هناك من استغل بشكل قبيح وغير انساني آلام العائلات ليخدم هدفه السياسي وهدف من يموله ليستفيد من الحادثة في معركته مع المقاومة ومع حزب الله.

وأكد السيد نصرالله ان المقاومة لديها متفجرات أصلية وعسكرية ولا تحتاج لنيرات الأمونيوم لتصنيع متفجرات يدوية.

وشدد السيد نصرالله على ان المسؤول الأكبر عن تعطيل التحقيق هو من يرفض التنحي، وقال إن هناك قضاء وضباط مسؤولين عن حادثة المرفأ لم يتم التحقيق معهم. ودعا السيد نصرالله إلى العودة إلى العمل القضائي النزيه، وإلى فتح المسار القضائي من جديد وإلى أن يحاسب المسؤول عن هذه المصيبة. وأضاف “هناك مظلومين في السجون في حادثة المرفأ”، وتابع “يجب أن تخرجوا هذا الملف من التوظيف السياسي إذا أردتم الوصول إلى الحقيقة”.

وفي شأن آخر، لفت السيد نصرالله إلى أن قوى الكفر والاستكبار والظلم العالمي تستخدم كل مقدرتها وطاقتها لتحقيق أهدافها الشيطانية، وأضاف أنه “من جملة المشاريع الغربية التي عملت عليها الولايات المتحدة والدول الغربية خلال السنوات الماضية إفساد البشرية”، وتابع |هناك موجة جديدة من الدعوة إلى الإلحاد على مواقع التواصل الإجتماعي وهناك من يدير هذه المعركة”.

وشارك حشد من جرحى المقاومة الإسلامية في المجلس العاشورائي المركزي الذي أقيم في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الخميس، بمناسبة يوم السابع من المحرم يوم شهادة أبي الفضل العبّاس (ع).

وقدم الجرحى أنشودة من وحي المناسبة من إنتاج القسم الإعلامي في مؤسسة الجرحى، بحضور الآلاف من المؤمنين وشخصيات رسمية وحزبية ودينية وعلمائية. وبدأ المجلس بتلاوة لآي من القرآن الكريم، ثم كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وختاماً مجلس عزاء حسيني

المصدر: موقع المنار