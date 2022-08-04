السيد رئيسي: التطبيع لم ولن يحقق لهم الامن أبداً والسبب أنهم لا يمتلكون فهما وتقديراً صحيحاً للمنطقة وتطوراتها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2022 - 21:50
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مراسل المنار: إنهيار صومعتين من الجزء الشمالي لإهراءات القمح في مرفأ بيروت
حزب الله في ذكرى فاجعة 4 آب: تحلّ هذه المأساة الوطنية الكبرى التي أصابت لبنان وشعبه في الصميم ولا يزال يعاني من نتائجها
حزب الله: نجدد تعازينا الحارة الى أهالي الشهداء كافة ونعبر عن تعاطفنا الصادق مع آلامهم ومع الجرحى وعائلاتهم
حزب الله: نؤكد وقوفنا الثابت والمعروف وهو المطالبة بتحقيق نزيه وعادل وشفاف بعيدا عن الاستثمار السياسي والتحريض الطائفي
حزب الله: نعتقد صادقين أن العدالة وحدها هي من يحقق الإنصاف ويطمئن النفوس ويضمد الجراح ويثبت الاستقرار الداخلي
رئيس الجمهورية في ذكرى 4 آب: أؤكد التزامي إحقاق العدالة المستندة الى حقيقة كاملة يكشفها مسار قضائي نزيه
الرئيس نبيه بري لمناسبة ذكرى شهداء انفجار مرفأ بيروت: شهداء 4 آب شهداء كل لبنان هم ضحايا جريمة أصابت كل لبناني في الصميم
الرئيس بري: المسار الذي يوصل حتماً للعدالة تطبيق الدستور والقانون ونحن اليوم جميعاً بأمس الحاجة لتحمل المسؤولية الوطنية
الرئيس ميقاتي في ذكرى 4 آب: يوم حزين لن ينجلي قبل معرفة الحقيقة الكاملة لترقد أرواح الضحايا بسلام وتتبلسم قلوب ذويهم
رئيس الحكومة السابق حسان دياب: هناك من تعمد نشر ضباب كثيف حول الحقيقة وشوه مفهومها حتى تبقى كارثة المرفأ من دون حقيقة
حركة أمل: لتحمل المسؤولية الوطنية والعمل لإحقاق العدالة وكشف الحقيقة التي تسقط كل أنواع التضليل والأباطيل
رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان: سنتان من التسويف واستغلال الرأي العام وايهام الجميع ببطولات وهمية في قضية المرفأ
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: المطلوب الإفراج عن الحقيقة المغيّبة لإنصاف الدم المظلوم والبلد المفجوع
نائب الأمين العام لحزب الله: المقاومة تتكامل مع المسؤولين اللبنانيين والدولة لتقوية موقف لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: رهاننا الوحيد هو على المقاومة وسلاحها لاستثمار غازنا
الشيخ نبيل قاووق: فيديو الإعلام الحربي رسالة واضحة للعدو الاسرائيلي أنّ المقاومة جهزت الصواريخ التي تطال كاريش وما بعدها
أمن الدولة يوقف 3 لبنانيين وجنديا فارا وسوريا اعترفوا بعمليات تهريب بين لبنان وسوريا في مداهمة بخراج بلدة شبعا
هيئة الأسرى الفلسطينية: استشهاد الأسير يحيى سعيد جابر من محافظة الخليل في سجن "عوفر"
مهجة القدس: الشيخ بسام السعدي يعاني من دوار في رأسه ومحكمة الاحتلال ترفض السماح لمحامي الدفاع بتصوير آثار الكدمات
إعلام العدو: عبور أول رحلة تجارية متجهة الى "اسرائيل" عبر المجال الجوي السعودي
هآرتس: حزب الله أضرّ بالتفوق الجوي للجيش الإسرائيلي في سماء لبنان ونجح في تحسين منظومات الدفاع الجوي اللبنانية
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: الإطار التنسيقي لم يتخذ بعد موقفه الرسمي من موضوع إجراء انتخابات برلمانية مبكرة
وزارة الأمن الإيرانية: اعتقال 10 أشخاص دخلوا البلاد من العراق وتركيا وكانوا يخططون لتنفيذ عدة عمليات تفجير انتحارية
متحدث شركة النفط اليمنية: كنا نأمل أن تمنع الأمم المتحدة استمرار عمليات القرصنة من قبل تحالف العدوان لكن هذا لم يحدث
متحدث شركة النفط اليمنية: لا نريد دعوات أممية للسماح بتدفق السفن النفطية بل نريد شيئا ملموسا على أرض الواقع
الخارجية الصينية: إذا واصلت واشنطن السلوك في المسار الخاطئ فستتحمل المسؤولية وعندها لا يمكنها القول إن أحدا لم يحذرها
وزارة الدفاع اليابانية: نعتقد أن 4 صواريخ صينية عبرت أجواء جزيرة تايوان
وزارة الدفاع التايوانية: 22 طائرة حربية صينية دخلت الخميس منطقة دفاعنا الجوي
رئيسة تايوان: لن نسعى للاستفزاز لكننا سندافع عن أنفسنا
البيت الأبيض: رحلة بيلوسي لا تغير سياساتنا إزاء تايوان وواضحون بشأن عدم تغيير سياسة الصين الواحدة ولا نسعى لأزمة معها
وزراء خارجية رابطة مجموعة آسيان: الأزمة بشأن تايوان قد تؤدي إلى نزاعات مفتوحة ومواجهات خطيرة بين القوى الكبرى
الكرملين: الرئيسان الروسي والتركي يبحثان غدا في سوتشي الطاقة وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية
العفو الدولية: الجيش الأوكراني عرّض حياة مدنيين للخطر بإنشائه قواعد عسكرية في مدارس ومستشفيات
السيد رئيسي: التطبيع لم ولن يحقق لهم الامن أبداً والسبب أنهم لا يمتلكون فهما وتقديراً صحيحاً للمنطقة وتطوراتها
منذ 2 ساعة
4 August، 2022
الجهاد الاسلامي
السيد رئيسي
ايران
زياد النخالة
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