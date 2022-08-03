عبد اللهيان يلتقي نخالة: تأكيد على الاستمرار في دعم قضية تحرير فلسطين

جاء ذلك خلال استقبال أمير عبداللهيان في طهران الثلاثاء الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد نخالة، معرباً عن سروره للقاء وفد الحركة رفيع المستوى.

وفي إشارة إلى هزائم الكيان الصهيوني واميركا أمام المقاومة، أعرب وزير الخارجية الايراني عن أمله في أن “نشهد من خلال تعزيز التقارب بين الدول الإسلامية فشل الأعداء في التأثير على القضية المقدسة وهي تحرير فلسطين والقدس الشريف”.

وأعرب وزير الخارجية الايراني عن ثقته في أن “المقاومة الإسلامية في المنطقة وفلسطين ستدافع بقوة عن الحقوق الثابتة لشعوب المنطقة وفلسطين في ظل تعزيز تماسكها وتضامنها ووحدتها الداخلية”.

نخالة

من جانبه، أعرب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن ارتياحه لزيارته طهران ولقائه وزير الخارجية الايراني، وحيا ذكرى الإمام الخميني (رضي الله عنه) وقادة المقاومة الشهداء، بمن فيهم الفريق سليماني، ووجه الشكر والتقدير للامام السيد علي الخامنئي والجمهورية الإسلامية “لدعمهم واسنادهم المستمر لمقاومة الشعب الفلسطيني”.

كما أشاد نخالة “بالدور القوي والفعال والبناء للجمهورية الاسلامية الايرانية في القضايا الإقليمية”، وقيم دبلوماسيتها “النشطة في التفاعل مع مختلف البلدان والمنطقة والعالم الإسلامي التي تشكل دليلاً على فاعليتها وقوتها”، معتبرا “منجزات ونجاحات الجمهورية الاسلامية بأنها متعلقة بالامة الاسلامية كلها”.

وأعرب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن أسفه لبعض المحاولات الرامية لممارسة الضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتقليل من الخطر الحقيقي للكيان الصهيوني على منافع ومصالح الأمة الإسلامية والقضية الفلسطينية، ورأى “جهود ومواقف الجمهورية الإسلامية في مواجهة نظام الهيمنة ودعم الشعوب المظلومة أمام المحتلين والقوى الأجنبية، مبشراً بالخير والبركة والقوة للشعب الفلسطيني المقاوم وإضعاف جبهة أعداء العالم الإسلامي”، مؤكداً “ضرورة الحفاظ على التضامن والتلاحم بين الدول الإسلامية وتعزيزه”.

كما أشار زياد نخالة إلى “تاريخ الكيان الصهيوني في انتهاك كافة التزاماته واتفاقاته في عملية التسوية”، معتبراً المقاومة “الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني لاحقاق حقوقه وطرد المحتلين من أرض فلسطين”، مؤكداً “استمرار هذا المسار”.

وقدم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية شرحاً عن آخر التطورات في فلسطين، معتبراً أن “وحدة وتماسك الفصائل الفلسطينية ضرورة لتعزيز المقاومة الإسلامية للشعب الفلسطيني”.