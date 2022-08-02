كنعاني: الرد الايراني على الحظر الأميركي الجديد سيكون حازماً وفورياً

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أن “رد الجمهورية الاسلامية على اصرار البيت الأبيض مواصلة سياسة فرض الحظر سيكون حازماً وفورياً، كما اننا سنتخذ جميع الاجراءات اللازمة لاحباط اثاره السلبية المحتملة”.

وقال كنعاني، في تعليق له فجر الثلاثاء على الحظر الاميركي الجديد على شركات تتعامل مع ايران، إن “ادمان البيت الأبيض على الحظر واستخدامه كأداة يعد شاخصا مميزا لسياسة نظام الهيمنة الاميركي وان تغير الحكومات في هذا البلد لن يغير من سياسته”.

واضاف كنعاني “المسؤولون في حكومة بايدن يصفون دوما سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها (الرئيس الاميركي السابق دونالد) ترامب بالسياسة الفاشلة وغير المجدية، الا انهم عملياً يواصلون هذه السياسة الفاشلة ويوسعون نطاقها، لدرجة أنه حتى في عملية الجهود الحالية الرامية لاستئناف المفاوضات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، لم يوقفوا هذا التصرف غير المثمر والهدام”.

كما أوضح أن “اجراءات الحظر هذه كشفت بوضوح الطبيعة الخادعة والتعزية الصورية التي قدمها الممثل الأمريكي الخاص في الشأن الإيراني في الوقت الذي تكبد فيه الشعب الإيراني الكثير من الضحايا والخسائر المالية بسبب الفيضانات”.

يُذكر ان الادارة الأمريكية فرضت مساء الإثنين ، عقوبات جديدة على 6 شركات أجنبية مرتبطة بقطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على إيران.

المصدر: فارس