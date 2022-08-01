برلين: لا توجد قرارات في الاتحاد الأوروبي بوقف إصدار تأشيرات شنغن للروس

قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر بورغير، إنه لا توجد حاليا قرارات في الاتحاد الأوروبي بوقف إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس.

وأضاف الدبلوماسي الألماني، في إفادة صحفية في برلين تعقيبا على مبادرة إستونيا بهذا الخصوص “في الوقت الحالي، لا توجد قرارات على مستوى الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تجعل من الممكن إلغاء إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس”.

في وقت سابق، أعلن أورماس رينسلو وزير خارجية إستونيا، أن بلاده ستقوم بإعداد وتقديم مقترح لوقف دخول المواطنين الروس إلى أوروبا بشكل عام.

وذكر الوزير أن إستونيا توقفت عن إصدار تأشيرات جديدة للمواطنين الروس، لكنهم يواصلون الوصول إلى البلاد باستخدام التأشيرات التي تم الحصول عليها في دول شنغن الأخرى.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية