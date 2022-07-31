الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت تشكيل “كراكن” المتطرف في خاركوف وتمت تصفية 350 متطرفاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن المقاتلات الروسية استهدفت تشكيل “كراكن” المتطرف في منطقة خاركوف وتمت تصفية 350 متطرفا.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا:

-استهدفت القوات المسلحة الروسية عند نقطة الانتشار المؤقت لواء عسكريا تابعا القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك وتمت تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا.

-استهدفت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة نقطة انتشار مؤقتة لتشكيل “كراكن” المتطرف في منطقة خاركوف، مما أسفر عن تصفية ما يصل إلى 350 من المتطرفين.

-دمرت القوات المسلحة الروسية مدفع هاوتزر M777 أمريكي في دونيتسك.

-قامت القوات الجوية الروسية بتصفية ما يصل إلى 100 متطرف في منطقتي خيرسون ونيكولاييف، بالإضافة إلى أربعة مستودعات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

– أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خمس طائرات بدون طيار أوكرانية واعترضت 11 صاروخ MLRS خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: روسيا اليوم