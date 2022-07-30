مراد يُطالب المعنيّين بالملفات المعيشية التحرك والبحث لحلها

طالب النائب حسن مراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي النواب ورؤساء البلديات والقائمقامين والأحزاب في منطقة البقاع الغربي وراشيا وفعالياتها البحثَ النهائي بملفات عديدة للعمل لحلها ومنها:

١- موضوع الكهرباء وظلم قرى معينة وهذا الأمر يجب ألا يبقى وحله يكون التساوي بين الجميع.

٢- موضوع مكب النفايات وايجاد حلول له مع البلديات والجهات المانحة.

٣- موضوع الكهرباء لآبار المياه.

٤- موضوع البناء وذلك يكون تنسيقه مع التنظيم المدني.

٥- موضوع المخيمات السورية والضغط الحاصل.

٦- موضوع أفران الخبز في منطقة البقاع الغربي وراشيا وحصص الطحين المقدمة لهم.