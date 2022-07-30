الكرملين: في يوم البحرية بوتين سيوقع على مرسوم إقرار العقيدة البحرية الروسية

أفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان اليوم، بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيوقع يوم 31 تموز/ يوليو الجاري على مرسوم حول إقرار العقيدة البحرية الروسية ومثياق الأسطول العسكري الروسي.

وأضاف البيان “في 31 نموز/ يوليو أي في يوم البحرية، سيحضر رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، العرض البحري الرئيسي، الذي سيقام في بطرسبورغ وكرونشتادت. وعلى متن زورق حربي سيستعرض رئيس الدولة الروسية خطوط السفن الحربية في مياه خليج فنلندا ونهر نيفا وفي طريق كرونشتادت البحري، وسيهنئ أفراد طواقمها بيوم البحرية”.

وأشار البيان إلى أن الفعاليات الاحتفالية تضم تقليديا مكونات بحرية وجوية وبرية وساحلية. هذا العام، ستشارك فيها أكثر من 40 قطعة من السفن والزوارق والغواصات، بالإضافة إلى 42 طائرة وأكثر من 3.5 ألف عسكري. وستنتهي الفعالية بمسيرة احتفالية للوحدات العسكرية المشاركة وكذلك من طلاب الجامعات والمدارس الحربية. كما ستقام مواكب استعراضية للسفن الحربية الروسية في فلاديفوستوك وبالتييسك وسيفيرومورسك وكاسبيسك ونوفوروسيسك وطرطوس (سوريا).

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية