الوزير سلام: سيشعر المواطن بحلحلة قريبة لأزمة الخبز

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام أنه “نتيجة لوضع آلية جديدة وشفافة والمتابعة الحثيثة والرقابة المشددة من اللجنة المشتركة التي تتضمن وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الداخلية والبلديات والاجهزة الامنية، والتي تعمل بجهد كبير لتأمين الرقابة على المطاحن والافران بحيث يتأمن التوزيع العادل للقمح والطحين على كامل الاراضي اللبنانية، سوف يشعر المواطن بحلحلة قريبة لأزمة الخبز”.

واضاف سلام: “نحن نقرن القول بالعمل، وغيرنا يفتعل الازمات ويكذب ويسرق. نجحنا في حماية خبز الناس من خلال تأمين استقرار الاسعار وتوافر امدادات القمح ولجم سارقي لقمة العيش”.