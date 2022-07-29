وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى 16 عاماً برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير قرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2022 - 15:00

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى 16 عاماً برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير قرب رام الله

منذ 42 mins 29 July، 2022
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