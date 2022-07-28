السيد رئيسي: البيت الأبيض اعترف بهزيمته أمام ايران

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي أن “الحرب اليوم حرب إرادات وأن شعبنا عقد العزم والارادة للتغلب على المشاكل بالاعتماد على الدين وشعار “بمقدورنا”.

وأضاف رئيسي في كلمة أمام اهالي مدينة “كبودراهنك” غربي البلاد الخميس، أن “العدو عقد الارادة للوقوف امام ارادة الشعب الايراني وبدورنا أردنا الصمود بوجه الحظر والصعاب”.

واستطرد أن “متحدث البيت الأبيض اعترف بشكل فاضخ بهزيمته امام ايران وأن هذا يعكس انتصار الشعب الايراني وصوابية اعتقاده”. وأكد رئيسي أن “الحكومة الايرانية أدرجت على جدولها وبالاعتماد على الناس، الصمود امام الطامعين والنظام السلطوي ولن تتراجع قيد أنملة عن مواقفها، مخطابا الجمهور أنتم أهم عنصر قوة للبلاد”.

ورأى أن “أي خطوة تتخذ باتجاه تطوير البلاد هي انتاج للقوة. وأن شعبنا المؤمن يشكل عنصر القوة الوطنية رغم اعتزازنا بالقوة العسكرية والتسليحية”.

المصدر: فارس