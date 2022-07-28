مفاعل نووي جديد في اصفهان .. ايران تنتقل من التخصيب لدورة الوقود

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران محمد اسلامي أن عمليات بناء مفاعل نووي للأبحاث في منشأة اصفهان النووية ستبدأ بشكل رسمي في غضون أسابيع.

وقال اسلامي لدى تفقده منشأة اصفهان النووية إن “ايران خططت لبناء مفاعلات نووية بحثية لاختبار وقود باقي المفاعلات النووية وان العمل سيبدأ بشكل رسمي وفي غضون اسابيع لانشاء مفاعل نووي جديد للأبحاث في منشأة اصفهان، ما يكمل حلقة الابحاث والتقييم والاختبار والتثبت لانتاج الكهرباء النووي في البلاد”.

واضاف اسلامي أن “ايران وضعت مخططا جديدا لانتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء النووية والعمل جار الآن لانتخاب اماكن مناسبة لبناء منشآت نووية في البلاد وخاصة في الجنوب”.

وتابع اسلامي أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية مازالت حاضرة في المنشآت النووية الايرانية وتمارس مهام المراقبة ضمن نظام الضمانات”، مضيفا “اذا كان هناك أحد يدعي حتى الأمس أنه غير مطلع على البرنامج النووي الايراني فإنه اليوم مطلع عليه بشكل موثق ومكتوب وبصورة رسمية”.

وتابع اسلامي أن “دورة الوقود النووي تعتبر أهم جزء من الصناعة النووية وان كل هذا الضجيج كان حتى الآن يثار حول التخصيب، لكن المحطة الثانية الان هي قطاع دورة الوقود ونحن نملكها الآن بشكل بحثي ونصف صناعي”، مضيفاً “لكننا ونظرا لرفع مستوى قدراتنا الهندسية وشركاتنا المعرفية قررنا اليوم القيام بهذه العملية بشكل صناعي لانتاج وقود المفاعلات النووية وانتاج قسم منه في منشأة اصفهان”.

المصدر: فارس