شرطة الاحتلال تستخدم العنف حتى ضد الصهاينة انفسهم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2022 - 15:54
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شرطة الاحتلال تستخدم العنف حتى ضد الصهاينة انفسهم
منذ 2 ساعة
28 July، 2022
عين على العدو
في فقرة “شاهد” من “عين على العدو: شرطة الاحتلال تمعن في ممارساتها العنفية ضد “المتدينين” اليهود
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