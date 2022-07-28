شرطة الاحتلال تستخدم العنف حتى ضد الصهاينة انفسهم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2022 - 15:54

شرطة الاحتلال تستخدم العنف حتى ضد الصهاينة انفسهم

منذ 2 ساعة 28 July، 2022
عين على العدو

في فقرة “شاهد” من “عين على العدو: شرطة الاحتلال تمعن في ممارساتها العنفية ضد “المتدينين” اليهود

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