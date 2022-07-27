الخارجية الروسية: زيادة إمدادات الأسلحة من الغرب إلى كييف قد تجبر موسكو على اتخاذ رد صارم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2022 - 19:46
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الخارجية الروسية: زيادة إمدادات الأسلحة من الغرب إلى كييف قد تجبر موسكو على اتخاذ رد صارم
منذ 1 ساعة
27 July، 2022
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الخارجية الروسية
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