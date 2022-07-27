الدفاع الروسية: قواتنا دمرت مستودع ذخيرة في دنيبروبتروفسك يحوي أكثر من 100 صاروخ “هيمارس” أمريكي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2022 - 14:10

الدفاع الروسية: قواتنا دمرت مستودع ذخيرة في دنيبروبتروفسك يحوي أكثر من 100 صاروخ “هيمارس” أمريكي

منذ 1 ساعة 27 July، 2022
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