وزیر الداخلیة الايراني: العدو يلجأ الى اطلاق حروب مختلفة ضد الشعب الايراني

وأشار أحمد وحيدي في الملتقى الوطني الخامس والعشرين لخطباء الجمعة في ايران، إلى “الظروف العالمية المعقدة والتطورات الدولیة”، لافتاً إلى ان هذه التطورات “تتجلى في مختلف المجالات بما فيها الثقافية”، مضيفاً أن “الأعداء يحاولون فرض نفوذهم علينا بشن أنواع مختلفة من الحروب”.

واوضح أن “العدو شنّ حرباً شاملة ذات أبعاد مختلفة ضدنا بما فيها الأمنية ​والتي شملت الاغتيالات والاجراءات التخریبیة بالبلاد مما إثارت موجة من الاستياء بين أبناء الشعب الإيراني”. وتابع بالقول إن “العدو يسعى وراء تحقيق اغراضه في البلاد من خلال لجوئه الى بعض الأنشطة، إلا ان هذه المساعي لم يكتب لها نجاحاً بجهود قوات الأمن الایرانیة”.

وفي السياق، قال وحيدي إن “العدو يلجأ اليوم إلى حرب ثقافية كبيرة لتغيير الأسس الفكرية للشعب الإيراني، کما شن حرب القانون ضد البلاد”، مشيرا بذلك الى محاكمة المواطن الإيراني حميد نوري في السويد.