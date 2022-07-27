هل ستقبل الدولة عرض السيد نصر الله حول الفيول الايراني؟

رحب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض بأي هبة لصالح الكهرباء في لبنان، وذلك بعد إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله استعداده لتأمين الفيول الايراني مجاناً.

بعد هذا العرض الصريح والمباشر من الأمين العام لحزب الله، أوّل موقف من الحكومة اللبنانية سجّل على لسان الوزير المعني. وزير الطاقة والمياه وليد فياض قال للمنار: إننا كوزارة طاقة نرحب بأي هبة تأتي من أي دولة صديقة في العالم، ونحن في هذا الاطار قد جهّزنا مواصفات الفيول اللازم لمعامل الانتاج وسنعمّمها على المعنيين ونضعها على موقع الوزارة الالكتروني.

الوزير فياض أكّد: نعم، إنّ معامل إنتاج الكهرباء بحاجة لكل ليتر فيول وذلك ليس خافيا على أحد وبخاصة مع ارتفاع درجات الحراراة في الصيف والضغط الاضافي من الوافدين والمغتربين والنازحين ، أمّا عمليًا فلقد حدّدت المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية الاصول لقبول الهبات وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

إذا، وزير الطاقة رحّب بطريقة غير مباشرة بعرض السيد حسن نصرالله وحدّد بطريقة مباشرة ما يُفترض أنّه باب لقبوله : أن يأتي الفيول الايراني كهبة.

عشر ساعات من كهرباء الدّولة إن تأمّن الفيول … رقم كان حلمًا في السنوات القريبة ويمكن أن يتحقّق الام… فهل ستفعلها الدولة اللبنانية؟؟؟ سؤال يجب أن يطرح ، فمنذ عام 2009 وايران تقدّم رسميّا عروضه الكهرباء للبنان ولمّا تجرؤ أي حكومة على التجاوب … بين العتمة والنور … قرار سيّد حرّ … فهل سيُنطق؟

المصدر: المنار