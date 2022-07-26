بدء الجلسة التشريعية في مجلس النواب وعلى جدول أعمالها 40 بندًا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2022 - 12:50

بدء الجلسة التشريعية في مجلس النواب وعلى جدول أعمالها 40 بندًا

منذ 2 ساعة 26 July، 2022
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