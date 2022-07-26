التحكم المروري : حركة المرور كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2022 - 12:48
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: أرى نهاية الكيان المؤقت قريبة ولا نحتاج أربعين ربيعا جديدة لنشهد زوال إسرائيل
السيد نصر الله: ما تريده الدولة اللبنانية في موضوع التنقيب هي أمام فرصة للحصول عليه الآن وليس غدا
السيد نصر الله: الدولة اللبنانية عاجزة عن اتخاذ القرار الذي يحمي لبنان وثرواته لذلك فإن المقاومة مضطرة لاتخاذ هذا القرار
السيد نصر الله: كل حقول فلسطين في دائرة التهديد ولا يوجد أي هدف إسرائيلي في البر والبحر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة
السيد نصر الله: المطلوب الإلتزام بالحدود التي تطلبها الدولة اللبنانية ورفع الفيتو عن الشركات التي تستخرج النفط
السيد نصر الله: إذا بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش في أيلول قبل أن يأخذ لبنان حقه فنحن ذاهبون إلى "مشكل"
السيد نصر الله: وضعنا هدفا وذاهبون إليه من دون أي تردد وكل ما يحقق هذا الهدف سنلجأ إليه
السيد نصر الله: المسيّرات فوق كاريش أدت رسالتها وأوقعت العدو في الفخ وأجبرناه على إطلاق النار من الجو والبحر لإسقاطها
السيد نصر الله: لدينا قدرة بحرية دفاعية وهجومية غير كلاسيكية كافية لتحقيق الردع وضرب أي مكان في بحر فلسطين المحتلة
السيد نصر الله: إذا ذهبت الأمور إلى الحرب أطلب من اللبنانيين أن يثقوا بربهم وبالمقاومة التي ستتمكن من فرض إرادة لبنان
السيد نصر الله: إذا وقعت الحرب بين لبنان والعدو الإسرائيلي فإن احتمال دخول قوى أخرى فيها وارد وقوي جدا
السيد نصر الله: حاضرون لأن نأتي بالفيول الإيراني لمعامل الكهرباء مجاناً على أن توافق الدولة اللبنانية على هذه الهبة
السيد نصر الله: تصنيف الوطنية لا يخضع لمعايير واضحة وعمرنا في البلد وامتدادنا التاريخي يعود إلى 1400 سنة كحد أدنى
السيد نصر الله: نحن لا نقبل بأن يضعنا أحد في مكان التشكيك بوطنيتنا ولبنانيتنا وثقافتنا الأصيلة التي صدرناها للعالم
السيد نصر الله: نشيد "سلام يا مهدي" رسالة بالغة الأهمية من بيئة المقاومة والجيل الجديد الذي يخيف إسرائيل ويقلقها
السيد نصر الله: أقول للبنانيين وخصوصا المسيحيين ليس لحزب الله أي علاقة بقضية المطران الحاج ولن نتدخل في هذا الأمر
السيد نصر الله: بموضوع إسرائيل والعلاقة معها والمال من داخل الكيان المحتل هو خلاف القوانين والمصلحة اللبنانية
السيد نصر الله: البعض في لبنان يقول نفاقا إن إسرائيل عدو فيما هي بالنسبة إليه حليف وصديق ومستقبل
السيد نصر الله: نحن في حزب الله لم نبدأ النقاش بمسألة رئاسة الجمهورية وخلال الأيام المقبلة سنبدأ النقاش مع حلفائنا
السيد نصر الله: حزب الله لن يكون لديه مرشح لرئاسة الجمهورية بل هو سيقرر من سيدعم من بين المرشحين الطبيعيين
السيد نصر الله: الرئيس ميشال عون كان شخصا قوياً وكل ما أمكننا فعله تجاه عهد الرئيس عون فعلناه
السيد نصر الله: في مسألة اليمن نحن لسنا وسيطا بل نحن طرف مع الشعب اليمني وحركة أنصار الله وما يطلبونه هو حقهم
السيد نصر الله: علاقتنا مع السعودية والإمارات وباقي الدول لا تستند إلى مسائل عقائدية بل إلى حسابات استراتيجية وسياسية
السيد نصر الله للناس: شكرا لصدقكم ووفائكم وتضحياتكم ومستقبل لبنان ومستقبلنا في المنطقة سيكون أفضل وأحسن
مجلس النواب اللبناني ينتخب بالتزكية أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وهم 7 أصيلون و3 رديفون
رئيس مجلس النواب نبيه بري: هذا المجلس معوّل عليه في خلاص البلد ومن دونه لا خلاص
قوات الاحتلال تفجر منزلي الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت لتنفيذهما عملية "أرئيل"
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: تطبيق اتفاق اسطنبول لنقل الحبوب الأوكرانية سيحدث تأثيرا إيجابيا في ما يتعلق بأزمة الغذاء
الخارجية الروسية: داعمو نظام كييف يتحملون بالتساوي معه المسؤولية عن جرائم الجيش الأوكراني
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: سياسة الأوروبيين تجاهنا مزيج من الوقاحة المتعجرفة وطفولة المراهقين والغباء البدائي
السلطات الكندية: مسلح يقتل شخصين ويصيب 2 آخرين في سلسلة عمليات لإطلاق النار قرب فانكوفر قبل أن ترديه الشرطة
التحكم المروري : حركة المرور كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام
منذ 2 ساعة
26 July، 2022
نفق سليم سلام
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