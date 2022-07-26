التحكم المروري : حركة المرور كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 26 2022 - 12:48

التحكم المروري : حركة المرور كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام

منذ 2 ساعة 26 July، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة