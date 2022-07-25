حركة “المرابطون” تنفي الانباء عن دعواتها للتظاهر وقطع الطرقات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2022 - 21:00

حركة “المرابطون” تنفي الانباء عن دعواتها للتظاهر وقطع الطرقات

منذ 2 ساعة 25 July، 2022
حركة الناصريين المستقلين – المرابطون
لبنان

قالت إدارة الإعلام والتوجيه في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون في بيان لها الاثنين “يتداول بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة دعوات مدسوسة، باسم حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، وتحمل علم الحركة تدعو بها المواطنين بالخروج إلى الشارع وقطع الطرقات، محددة الأماكن والمواقع وتوقيت النزول”.

واضاف البيان “بناء على ذلك تنفي حركة الناصريين المستقلين-المرابطون نفياً قاطعاً، هذه الدعوات المشبوهة، التي تستخدم شعار الحركة، والتي لا تمت بصلة إلى نهج وأسلوب الحركة في التعاطي مع الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية، التي يعيشها أهلنا اللبنانيين”.

المصدر: بريد الموقع

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