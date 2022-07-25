حملة لتنظيف المحميات الطبيعية والأحراج تحت عنوان “أخضر مقاوم”

في أجواء “الأربعون ربيعاً”، واستكمالاً للحملات البيئية لتنظيف المحميات الطبيعية والأحراج للحد من الحرائق في فصل الصيف تحت عنوان (أخضر مقاوم)، نظمت المنطقة الأولى في حزب الله حملة تنظيف لمحمية وادي الحجير الطبيعية ولحرج بلدة يارون، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي طاهر ياسين، كاهن رعية بلدة يارون الأب شارل ندّاف، وعناصر من جمعية كشافة الإمام المهدي (عج) وعدد من الفعاليات والأهالي.

النائب فياض وفي تصريح له قال كما كان شهر آب في العام 2006 هو شهر الانتصار على العدو الإسرائيلي، نأمل أن يكون أيضاً شهر آب في العام 2022 هو شهر استعادة الحقوق والحدود السيادية اللبنانية، واستعادة الموارد وحقنا الكامل في استثمار هذه الموارد وفقاً لما فرضته المقاومة من معادلة ضغط وإجبار وتوازن مع العدو الإسرائيلي، بحيث تضع له حداً لتماديه في وضع اليد على مقدرات وثروات وحدود هذا البلد.

بدوره، قال ياسين إن “هذه المنطقة التي أطلقت فيها هذه الحملة هي رئة من رئات لبنان الأساسية، التي تعطي الأوكسجين للبنان بشكل أساسي، وهذه المحمية التي قدمت دائماً الدروس والعِبر، سنبقى نحافظ عليها دائماً كبلديات وأهالي”.

من ناحيته، قال الأب ندّاف “إننا نستنكر عمل العدو الإسرائيلي الذي يؤذي وطننا بكل الطرق لا سيما حينما يحاول أن يزيل المساحات الخضراء، ومهما كانت نيته، فإنها ليست صافية”، وتابع “نقول له بأن رمز لبنان هو الأرزة والشجرة، والأشجار في لبنان هي غنى للوطن وللطبيعة والإنسان، ونحن نطالبه بالكف عن أعماله الرديئة، ونؤكد بأننا لا نخاف منه ولا من أعماله العدوانية”.

المصدر: موقع المنار