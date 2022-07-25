بحث وزاري متواصل عن حلول لاضراب الموظفين

عُقد في السراي الحكومي اليوم الاثنين اجتماعٌ جديدٌ للجنةِ الوزاريةِ المعنيةِ بدرسِ اوضاعِ موظفي القطاعِ العام في ضوءِ الاضرابِ المفتوح الذي بدأوهُ قبلَ اكثرَ من شهر .

الاجتماعُ عُقد برئاسةِ رئيسِ حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحضره عددٌ من الوزراءِ المعنيينَ وتخللَه بحثٌ في المطالبِ المتعلقةِ بتحسينِ الرواتبِ والتقديماتِ الاجتماعية، اضافةً الى السقوفِ التي يمكنُ ان تكونَ عليها المنحُ الاجتماعيةُ الشهريةُ وبدلُ النقل.

وقالت رئيسة رابطةِ موظفي الإدارةِ العامة نوال نصر اِنَ اجتماعَ اللجنةِ الوزاريةِ يعيدُ الموظفينَ الى نقطةِ الصفر، مؤكدةً انَ المطالبَ المطروحةَ حالياً تعادلُ الحدَّ الأدنى من الحقوق.

المصدر: قناة المنار