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July 25 2022 - 17:58

بحث وزاري متواصل عن حلول لاضراب الموظفين

منذ 2 ساعة 25 July، 2022
اضراب
لبنان

عُقد في السراي الحكومي اليوم الاثنين اجتماعٌ جديدٌ للجنةِ الوزاريةِ المعنيةِ بدرسِ اوضاعِ موظفي القطاعِ العام في ضوءِ الاضرابِ المفتوح الذي بدأوهُ قبلَ اكثرَ من شهر .

الاجتماعُ عُقد برئاسةِ رئيسِ حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحضره عددٌ من الوزراءِ المعنيينَ وتخللَه بحثٌ في المطالبِ المتعلقةِ بتحسينِ الرواتبِ والتقديماتِ الاجتماعية، اضافةً الى السقوفِ التي يمكنُ ان تكونَ عليها المنحُ الاجتماعيةُ الشهريةُ وبدلُ النقل.

وقالت رئيسة رابطةِ موظفي الإدارةِ العامة نوال نصر اِنَ اجتماعَ اللجنةِ الوزاريةِ يعيدُ الموظفينَ الى نقطةِ الصفر، مؤكدةً انَ المطالبَ المطروحةَ حالياً تعادلُ الحدَّ الأدنى من الحقوق.

المصدر: قناة المنار

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