قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شاباً فلسطينياً بزعم حيازته سكيناً على حاجز زعترة جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2022 - 23:04

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شاباً فلسطينياً بزعم حيازته سكيناً على حاجز زعترة جنوب نابلس

منذ 1 ساعة 24 July، 2022
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