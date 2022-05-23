إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال تجاه مركبات الفلسطينيين على حاجز زعترة جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2022 - 16:36

إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال تجاه مركبات الفلسطينيين على حاجز زعترة جنوب نابلس

منذ 8 mins 23 May، 2022
أخبار موقع المنار

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