سانا: عدوان تركي يطال كامل القرى المحيطة ببلدة أبو راسين في ريف الحسكة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2022 - 12:22
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الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد فلسطينيين اثنين متأثرين بجراحهما إثر إصابتهما برصاص الاحتلال في نابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: تعاملت تواقمنا مع 19 إصابة إصابة خلال مواجهات البلد القديمة بنابلس غالبيتها بالرصاص الحي
سرايا القدس-كتيبة نابلس: ننعى الشهيدين البطلين اللذين ارتقيا بعد محاصرة قوات الاحتلال للمنزل الذي تحصنا فيه
سرايا القدس-كتيبة نابلس: سرايانا كانت سدا منيعا لشعبنا في نابلس هذه الليلة وستبقى إلى جانب كل المقاومين من أبناء شعبنا
سرايا القدس-كتيبة نابلس: نؤكد أن بعض مقاتلينا من مدينة جنين نجحوا بالوصول الى نابلس والتحموا مع إخوانهم في الميدان
حركة الجهاد الإسلامي: ننعى شهداء نابلس الذين خاضوا معركة بطولية وأثخنوا في الاحتلال ونؤكد أن جذوة المقاومة ستبقى مستمرة
حركة حماس: مواجهات الضفة تبرهن أن ثورة شعبنا لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال وستظل نابلس وجنين ومدن الضفة عصية على الانكسار
كتائب شهداء الأقصى تنعي الشهيدين محمد عزيزي وعبد الرحمن صبح اللذين ارتقيام خلال التصدي لقوات الاحتلال في نابلس
حركة المجاهدين: نؤكد أن العمل المقاومة اليوم هو عنوان المرحلة في مواجهة العدو وجرائمه ومخططاته
وسائل إعلام فلسطينية: بحرية الاحتلال تدمر مركب صيد بعد مطاردته في بحر جنوب قطاع غزة
النائب محمد رعد: على كل العالم أن يجد المخرج المناسب الذي يستجيب لما حدده السيد حسن نصر الله بموضوع ترسيم الحدود البحرية
النائب رعد: يجب أن يمتلك شركاؤنا في الوطن مصداقية في مواقفهم فالتعامل مع العدو خيانة وطنية والمتعامل لا يمثل طائفة
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: نمد ايدينا لكل شركائنا في الوطن للعمل سويا لاخراج البلد من أزماته
الشيخ دعموش: اذا اراد اللبنانيون الحصول على حقوقهم وانقاذ بلدهم فيجب ان يتوحدوا خلف عناصر قوتهم وفي مقدمها المقاومة
منتخب لبنان لكرة السلّة يتأهل إلى المباراة النهائية من كأس آسيا بعد فوزه على الأردن بنتيجة 86-85
وزارة الصحة اللبنانية: 2457 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك خلية تجسس تابعة للكيان الصهيوني واعتقال جميع أفرادها قبل القيام بأي عمل إرهابي
وزارة الأمن الإيرانية: أعضاء الخلية الإرهابية كانوا على صلة بالموساد عبر دولة جارة دخلوا البلاد عبر منطقة كردستان العراق
الرئيس الإيراني للرئيس الفرنسي: إصدار قرار في وكالة الطاقة الذرية ضدنا وجه ضربة إلى الثقة السياسية بالغرب
السيد رئيسي لماكرون: التوصل لاتفاق يعتمد على تقديم ضمانات مثل التزام الأطراف به وضمان المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني
وسائل إعلام يمنية: 205 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية من قبل قوى العدوان خلال 24 ساعة
الدفاع الروسية: قصفنا ميناء أوديسا الأوكراني أمس السبت بصواريخ عالية الدقة ودمرنا زورقا أوكرانيا
الجيش الأوكراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت 3 صواريخ كروز روسية انطلقت من البحر الأسود
الحكومة الروسية تدرج جزر غيرنسي ومان وجزر الباهاما على قائمة "الدول غير الصّديقة" لتأييدها العقوبات ضد موسكو
الخارجية الروسية: غوتيريش يدين بلا تحفظ قصف أوديسا ولا يفعل الشيء نفسه عند استهداف أوكرانيا أطفال دونباس
سانا: عدوان تركي يطال كامل القرى المحيطة ببلدة أبو راسين في ريف الحسكة
منذ 3 ساعة
24 July، 2022
الاحتلال التركي في سوريا
بلدة ابو راسين
ريف الحسكة
سوريا
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