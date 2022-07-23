زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين في عرض بحر شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2022 - 11:50

زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين في عرض بحر شمال غزة

منذ 2 ساعة 23 July، 2022
بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في عرض بحر غزة فتحت بحرية الاحتلال الحربية فجر الأحد، نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين قبالة شاطىء بحر غزة. وأفادت مصادر محلية، بأنّ زوارق الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيد، فيما لم يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف الصيادين.
عربي وإقليمي - فلسطين

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، النار صوب مراكب الصيادين في عرض بحر شمال مدينة غزة.

وقال اتحاد لجان الصيادين في تصريح صحفي إن “زوارق الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها تحاه مراكب الصيادين العاملة  شمال مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات”.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تواصل اعتداءاتها بحق الصيادين العاملين في صيد الأسماك في بحر قطاع غزة على الدوام، وتجبرهم على ترك عملهم عبر إطلاق النار عليهم مباشرة، ما يسفر أحيانا عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بالإضافة إلى اعتقالهم إلى الداخل المحتل.

المصدر: فلسطين اليوم

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