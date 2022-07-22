لقاح أميركي رابع ضد “كوفيد” بتقنية مختلفة

أقرت الولايات المتحدة لقاحها الرابع لاستخدامه ضد فيروس كورونا. يعمل اللقاح الجديد من شركة “نوفافاكس” Novavax، وهي شركة أدوية في ولاية ماريلاند، بشكل مختلف عن لقاحات كوفيد الثلاثة الأخرى المستخدمة.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إنه في حين أنه من المتوقع أن تلعب جرعات “نوفافاكس”، دوراً محدوداً في حملة التحصين في البلاد، على الأقل في البداية، فإن وجود أداة أخرى معتمدة لمكافحة الفيروس مع استمرار التحور يعد تطوراً إيجابياً.

وعلى عكس لقاحات “كوفيد” الثلاثة المصرح بها في الولايات المتحدة، فإن إصدار “نوفافاكس” يثير استجابة مناعية بجزيئات نانوية مكوّنة من بروتينات من سطح فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19”. وقد تم استخدام لقاحات بروتينية مماثلة على مستوى العالم لعقود.

تم اختبار اللقاح قبل ظهور المتحور أوميكرون، مما قلل بشكل كبير من فعالية اللقاحات الأخرى المصرح بها في الوقاية من العدوى. ومع ذلك ، تقوم “نوفافاكس” بتطوير إصدارات جديدة من لقاحها الذي يستهدف “أوميكرون” ومتحوراته الفرعية شديدة العدوى.

لقاح “نوفافاكس” مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأشكال من التهاب القلب المعروف باسم التهاب عضلة القلب والتهاب التامور. وقالت الشركة إنها حددت 17 حالة مؤكدة أو محتملة من التهاب عضلة القلب والتهاب التامور في أكثر من مليون جرعة.

إن لقاحات mRNA من مودرنا وفايزر مرتبطة أيضاً بارتفاع خطر الإصابة بهذه الحالات، لكن هذا الارتباط لم يظهر إلا بعد أن تم استخدامها على نطاق واسع.

أظهرت التجارب أيضًا أن لقاح “نوفافاكس” يعمل بشكل جيد كجرعة معززة، ومن المتوقع أن تسعى الشركة قريباً للحصول على إذن لاستخدامه بهذه الطريقة. لكن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة قد أوصى باستخدامه كخيار للبالغين كأول تطعيم ضد فيروس كورونا.

تأمل “نوفافاكس” أن يجذب اللقاح ملايين الأشخاص الذين رفضوا حتى الآن التطعيم، ربما لأنهم حذرون من التكنولوجيا الكامنة وراء لقاحات mRNA.

وهناك نحو 22 في المائة من الناس في الولايات المتحدة لم يتلقوا أي جرعة من لقاح “كوفيد 19”.

المصدر: الميادين