وزير الخارجية الإيراني: بغداد أبلغتنا رسميا استعداد السعودية لنقل حوارنا معها من الحيز الأمني إلى السياسي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2022 - 00:16

وزير الخارجية الإيراني: بغداد أبلغتنا رسميا استعداد السعودية لنقل حوارنا معها من الحيز الأمني إلى السياسي

منذ 1 ساعة 21 July، 2022
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