عملية طعن مستوطن صهيوني في القدس المحتلة

أصيب مستوطن صهيوني الثلاثاء في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة “راموت” شرق القدس المحتلة.

وزعمت وسائل إعلام العدو الاسرائيلي أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب بزعم طعنه مستوطنا داخل حافلة في شارع جولدا مائير شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت الإذاعة العامة للاحتلال إن “حالة المستوطن المصاب في عملية الطعن خطيرة جدا،حيث قام المنفذ بضربه في رأسه بواسطة بلطة”.

فيما أشارت القناة 14 الصهيونية إلى أن الشاب الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن في حي راموت بالقدس أصُيب بجروح متوسطة.

المصدر: فلسطين اليوم