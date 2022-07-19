شركة النفط الإيرانية وغازبروم الروسية توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة تشمل استثمار موسكو 40 مليار دولار في الطاقة بإيران (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2022 - 12:08

شركة النفط الإيرانية وغازبروم الروسية توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة تشمل استثمار موسكو 40 مليار دولار في الطاقة بإيران (وكالة يونيوز)

منذ 10 mins 19 July، 2022
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