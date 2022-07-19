الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يلتقي الامام السيد علي الخامنئي في العاصمة الايرانية طهران – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2022 - 12:08

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يلتقي الامام السيد علي الخامنئي في العاصمة الايرانية طهران

منذ 46 mins 19 July، 2022
أخبار موقع المنار

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