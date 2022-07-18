امن الدولة: توقيف فلسطينية بجُرم تهريب أشخاصٍ عن طريق البحر باتجاه إيطاليا واليونان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2022 - 12:40

امن الدولة: توقيف فلسطينية بجُرم تهريب أشخاصٍ عن طريق البحر باتجاه إيطاليا واليونان

منذ 10 mins 18 July، 2022
المديرية العامة لامن الدولة
لبنان

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قِسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:
“بعد الرّصد والمتابعة، أوقفت دوريّة للمديريّة العامّة لأمن الدّولة في محلّة بئر حسن، الفلسطينيّة ر. ص. ، بجُرم تهريب أشخاصٍ معظمهم من المخيّمات الفلسطينيّة في بيروت،  عن طريق البحر باتجاه إيطاليا واليونان، وذلك عبر شاطئَي ساحلَي المتن والشمال. وبعد التحقيق، تبيّن ضلوع أفراد آخرين معها في عمليّات التهريب، مشكّلين عصابة من لبنانيّين وسوريّين وفلسطينيّين، كانت تخطّط لعمليّات تهريبٍ أخرى إلى أوروبا خلال شهرَي آب وأيلول المقبلَين.

بعد اعترافها بما نُسٍب إليها، أودِعتْ ر. ص. الجهات المختصّة للتوسّع بالتحقيق تحت إشراف القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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