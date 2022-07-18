إحياء عيد الغدير الأغر في لاهور بباكستان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2022 - 03:46
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إحياء عيد الغدير الأغر في لاهور بباكستان
منذ 4 ساعة
18 July، 2022
أخبار دولية
-
باكستان
-
تقارير مصورة
أحيا الباكستانيون عيد الغدير الاغر في لاهور.
المصدر:
قناة المنار
باكستان
عيد الغدير
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