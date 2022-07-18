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July 18 2022 - 03:46

إحياء عيد الغدير الأغر في لاهور بباكستان

منذ 4 ساعة 18 July، 2022
أخبار دولية - باكستان - تقارير مصورة

أحيا الباكستانيون عيد الغدير الاغر في لاهور.

المصدر: قناة المنار

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