تحول كبير من فيسبوك.. لكل مشترك خمسة ملفات شخصية

قالت ميتا بلاتفورمز إن شبكتها للتواصل الاجتماعي فيسبوك تختبر طرقا للسماح للمستخدمين بأن يكون لكل منهم ما يصل إلى خمسة ملفات شخصية، وهو ما يعد تحولا كبيرا عن مطلب حافظت عليه الشركة منذ بدايتها بأن يعرف كل مستخدم نفسه “بالاسم الحقيقي”.

هذا التغيير في المنتج “سيساعد الناس على بناء خبراتهم بحسب اهتمامتهم وعلاقاتهم”.

وجاء في البيان أنه سيتم ربط هذه الملفات الإضافية بحساب واحد لكل مستخدم وستستمر الشركة في مطالبة كل مستخدم بأن يكون له حساب واحد فقط.

وتعد الميزة الجديدة التي يتم اختبارها أحدث حيلة من الفيسبوك لدرء تراجع المشاركة لا سيما بين المستخدمين الأصغر سنًا. وتسعى الشركة إلى جانب تشجيع المستخدمين على البقاء داخل المنصة وسط المنافسة المتزايدة من قبل الشبكات الإجتماعية على اجتذاب المستخدمين.

كجزء من الاختبار، سيكون لدى بعض مستخدمي فيسبوك القدرة على إنشاء ما يصل إلى أربعة بروفايلات شخصية أو حسابات مرتبطة بحسابهم الأصلي.

الفكرة هي أنه يمكن استخدام الحسابات الإضافية لأغراض مختلفة مثل حساب للأصدقاء وآخر لزملاء العمل وآخر للتفاعل مع المجموعات التي تتشارك في نفس الاهتمامات.

ومع وجود خمسة حسابات على فيسبوك، سيظل لدى المستخدمين حساب واحد ولكن سيتمكنون من التبديل بين الحسابات الأخرى ببضع نقرات.

ووفقا للشبكة الإجتماعية، لن يحتاج المستخدمون الذين ينشئون ملفات شخصية إضافية إلى استخدام هويتهم الحقيقية لاسم العرض الخاص بهم، وسوف تخضع كافة الحسابات الخمسة لسياسات فيسبوك وأي انتهاك من قبل أحد الحسابات سوف يؤثر على باقي الحسابات.

ليس من الواضح مدى حجم الاختبار الأولي أو ما إذا كان فيسبوك يخطط لجعله متاحًا في النهاية على نطاق أوسع.

ولكن على عكس إنستغرام، الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء حسابات متعددة ولا يتطلب منهم استخدام أسمائهم الحقيقية، كان لدى الفيس بوك قواعد صارمة.

وفي كثير من الأحيان كان فيسبوك يقوم بتعليق الحسابات الخاصة بالمستخدمين عندما يكتشف أن لهم أكثر من حساب واحد ويطلب منهم تقديم نسخة من بطاقة هوية رسمية للتأكد منهم.

أخيرا، يأتي تحول فيسبوك للحفاظ على المستخدمين وخاصة الشباب بسبب المنافسة المرعب تيك توك حيث تراجع عدد المستخدمين النشطين في الشبكة الإجتماعية لأول مرة في تاريخها في الربع الرابع من العام 2021.

وفقدت الشبكة حوالى مليون مستخدم يومي نشط في ثلاثة أشهر (1.929 مليار مستخدم نهاية كانون الأول/ديسمبر).، لأول مرة منذ تأسيسها قبل 18 سنة.

المصدر: مواقع