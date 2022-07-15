فتح الاجواء التطبيعية بين السعودية وكيان العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2022 - 20:58

فتح الاجواء التطبيعية بين السعودية وكيان العدو الاسرائيلي

منذ 42 mins 15 July، 2022
السعودية - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

فتح الاجواء التطبيعية بين السعودية وكيان العدو الاسرائيلي.

المصدر: قناة المنار

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