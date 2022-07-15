فتح الاجواء التطبيعية بين السعودية وكيان العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2022 - 20:58
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قرقاش: أبو ظبي ليست منفتحة على إنشاء محور ضد أي دولة في المنطقة خاصة إيران
الخارجية الإيرانية: أمن إسرائيل يكمن في انعدام الأمن في المنطقة وإيران تعتبر أن أمن جيرانها من أمنها
وزير الخارجية الإيراني: الاتهامات الأميركية لطهران بإرسال طائرات مسيرة لروسيا تأتي لأغراض سياسية محددة خلال زيارة بايدن
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الشيخ علي الخطيب: لا بدّ من تأليف حكومة تسد الفراغ وتكون قادرة على أخذ قرارات كبيرة توقف الكارثة
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السيد علي فضل الله: ندعو الدولة للاستفادة من موقف المقاومة في المفاوضات الجارية لاستخراج الغاز والنفط
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: يجب إيجاد حل لأزمة النازحين السوريين بما يؤدي بهم إلى عودة كريمة إلى بلادهم
باسيل من هنغاريا: أي اتفاق بملف الحدود البحرية يجب أن يشمل أيضا ضمانات بإستخراج لبنان غازه ونفطه
وزير الأشغال والنقل علي حميه يعلن عن انجاز دفاتر الشروط لإطلاق مناقصات عمومية لتسيير الباصات التابعة للنقل المشترك
حميه: بدأنا بنواة مشروع انشاء صندوق لدعم نقل الركاب ضمن بطاقة تمول من رسوم مخالفات السير واستعمال الشاحنات الثقيلة
شركة طيران الشرق الأوسط: تعديل جزء من جدول رحلات أيام 17 و18 و19 تموز 2022 لأسباب تشغيليّة خارجة عن الإرادة
الخارجية الأميركية: نرحب بالروح التشاورية للأطراف للتوصل إلى قرار نهائي يؤدي إلى مزيد من الاستقرار للبنان وإسرائيل
عودة زحمة الطوابير أمام ما تسمى "بنوك الطعام" في جميع أنحاء الولايات المتحدة جراء ارتفاع منسوب التضخم وغلاء الأسعار
ناسا: لضمان استمرار الوجود الأميركي في الفضاء سنعاود دمج طواقم مركبات الفضاء الأميركية والصاروخ سويوز الروسي
السودان: مصرع 8 أشخاص وجرح آخرين في حادث مروري على طريق بارا-امدرمان وسط البلاد
اسبانيا: وفاة 84 شخصا بين 10 و12 تموز جراء موجة الحر التي ضربت البلاد
فرنسا: إجلاء 10 آلاف شخص بسبب حرائق غابات أتت على أكثر من 7 آلاف هكتار من الأحراج في بوردو جنوب غرب البلاد
فتح الاجواء التطبيعية بين السعودية وكيان العدو الاسرائيلي
منذ 42 mins
15 July، 2022
السعودية
-
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
فتح الاجواء التطبيعية بين السعودية وكيان العدو الاسرائيلي.
المصدر:
قناة المنار
السعودية
كيان العدو الاسرائيلي
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