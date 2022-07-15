رويترز: السعودية تضاعف استيراد المازوت من روسيا

أفادت وكالة “رويترز” بأن السعودية ضاعفت حجم وارداتها من المازوت الروسي في الربع الثاني من السنة الجارية، المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، ومحركات السفن.

وأشارت “رويترز” إلى أن البيانات التي اطلعت عليها من خلال منصة Refinitiv Eikon، تدل على أن السعودية استوردت من روسيا 647 ألف طن من المازوت عبر الموانئ الروسية والإستونية بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو من العام الجاري، فيما استوردت 320 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي عام 2021 اشترت السعودية 1.05 مليون طن من المازوت الروسي.

ونقلت الوكالة عن التجار أن السعودية زادت من استيراد المازوت الروسي عبر ميناء الفجيرة في الإمارات، الذي وصل إليه 1.17 مليون طن من الوقود الروسي هذا العام، مقابل 0.9 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب بيانات التوريدات، فإن 0.9 مليون طن إضافية من المازوت قد تصل إلى الفجيرة في يوليو الجاري لوحده، ما سيرفع الحجم الإجمالي إلى 2.1 مليون طن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقابل 1.64 مليون طن خلال العام الماضي.

ويشار مع ذلك، إلى أن المازوت الذي يصل الفجيرة يباع هناك وقودا للسفن، وجزء منه يورد إلى الدول المجاورة ومن غير المعروف ما هي الكمية التي تتجه إلى السعودية تحديدا.

وتشير “رويترز” إلى أن السعودية تستخدم المازوت الروسي لتزويد محطات الطاقة وتقليص احتياجاتها لتكرير النفط الخام، ما يتيح لها بيع المزيد من الخام في السوق الدولية.

ولفتت “رويترز” إلى أن السعودية تشهد طلبا متزايدا على الوقود في موسم الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة والحاجة المتزايدة إلى خدمات التبريد والتكييف.

المصدر: وكالة رويترز