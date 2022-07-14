بايدن ولابيد يوقعانِ “اعلانَ القدس” لضمان امن الكيان الصهيوني

وقعَ الرئيسُ الأميركيُ جو بايدن مع رئيسِ الوزراءِ الصهيوني يائير لابيد اتفاقاً مشتركاً أطلقَ عليه اسم “إعلانُ القدس” يتعهدُ بضمانِ أمنِ كيانِ العدو الاسرائيلي ويقضي بمنعِ ايرانَ من حيازةِ السلاحِ النووي.

وخلالَ مؤتمرٍ صحافي مشترك، قال الرئيسُ الأميركيُ جو بايدن إنَ واشنطن لن تسمحَ لإيرانَ بالحصولِ على سلاحٍ نووي، لأنَ في ذلك مصلحةً حيويةً لأمنِ الولاياتِ المتحدةِ وإسرائيلَ ولبقيةِ العالمِ وفقَ زعمِه.

وأشار بايدن الى أنَ أمامَ واشنطن فرصةً لإعادةِ تكريسِ نفوذِها في الشرقِ الأوسطِ من خلالِ زيارتِه للسعودية.

المصدر: قناة المنار