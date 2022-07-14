بوغدانوف: موسكو ستزيد التعاون مع طهران

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن طهران تعتبر شريكا موثوقا لموسكو، وتعتزم روسيا زيادة التعاون معها، وتوحيد الجهود لمواجهة الضغوط الخارجية.

وأضاف بوغدانوف، خلال مؤتمر “روسيا وإيران: أوجه تشابه تاريخية وعلاقات في القرن السادس عشر – القرن الحادي والعشرين”: “نحن نرى في إيران شريكا يمكن الوثوق به، ويتشابه معنا في التفكير في سياق التغيرات العالمية المرتبطة بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ومحاولات الغرب الجماعي لمقاومة هذه العملية الموضوعية بكل الوسائل”.

وتابع نائب الوزير الروسي “وأفضل رد على هذه التحديات، هو تعميق التعاون بشكل أكبر بين الدول المستقلة، ومن بينها روسيا وإيران، على الرغم من محاولات خصومنا. ويسعدنا أن نرى مثل هذا التصميم من كلا الجانبين”.

وشدد بوغدانوف على أن “روسيا وإيران ليس فقط دولتين متجاورتين بل وشريكتين مهمتين في الشؤون الدولية”.

بدوره، أشار السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، إلى أهمية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران الأسبوع المقبل.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية