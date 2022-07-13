جون بولتون يقر بالتخطيط لانقلابات بدول أخرى

أقرّ جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بأنّه شخصياً شارك في “التخطيط لانقلابات” في دول أخرى خارج الولايات المتحدة.

وفي معرض تعليقه على مجريات التحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول خلال مقابلة تلفزيونية عبر شبكة “سي إن إن” (CNN)، أشار بولتون إلى أن ترامب لم يكن مؤهّلا بما يكفي لتنفيذ “انقلاب مدبّر بعناية”، وأضاف أنه باعتباره ساهم شخصيا في التخطيط لانقلابات فإن ذلك تطلب عملا كثيرا.

وكان مذيع الشبكة الإخبارية الأميركية جيك تابر يقول إن المرء ليس بحاجة “لأن يكون فذا لكي يحاول القيام بانقلاب”، لكن بولتون سارع بالرد بقوله “أنا لا أوافقك الرأي، بصفتي شخصا ساعد في التخطيط لانقلابات، ليس هنا، بل كما تعلم في الخارج، فهذا أمر يتطلب الكثير من العمل”.

وبولتون الذي اشتهر بمواقفه الهجومية في الدبلوماسية، لم يحدّد الانقلابات التي كان يتحدّث عنها لكنّه تطرّق إلى المحاولة الفاشلة التي قام بها في 2019 زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي كانت واشنطن تدعمه، للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

المصدر: قناة المنار