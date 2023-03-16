بولتون: بايدن يخشى “انتصار” أوكرانيا

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد أن “تهزم” روسيا، لكنه يخشى “انتصار” أوكرانيا.

وقال بولتون في حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال”: “يريد بايدن أن “تهزم” روسيا، لكنه على ما يبدو يخشى أن “تنتصر” أوكرانيا في حقيقة الأمر. وإذا كان يثق بالموقف الأمريكي الرسمي وهو استعادة سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا – فيجب عليه تأكيده ووضع خطة لتحقيقه. وإذا لم يثق به، فيجب عليه قوله”.

وعبر بولتون عن اعتقاده بأن سياسة البيت الأبيض تنحصر في دعم الدفاع الأوكراني، مضيفا في الوقت ذات أن هذا الدعم ليس كافيا لجعل الدفاع الأوكراني “فعالا للغاية”. وأشار إلى أن الذخائر المهمة حيويا يتم استنفادها في الولايات المتحدة، في حين لا تزال القدرات لإعادة إمدادها غير كافية. وأكد أن نقص الاحتياطات يعزز الانعزاليين الذين لا يريدون مساعدة أوكرانيا بالدرجة الأولى.

هذا وتساءل بولتون لماذا التورط الأوكراني المحتمل في تفجيرات “السيل الشمالي” يجب أن يهدد المساعدات الخارجية لذلك البلد.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقارير حول تورط نشطاء أوكرانيين في تفجيرات “السيل الشمالي” بالهراء، مشيرا إلى أن التخريب من هذا النوع لا يمكن أن ينفذه أحد إلا خبراء بدعم دولة تملك تكنولوجيات معينة.

المصدر: وكالات