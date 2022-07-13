حمية يعلن عن رقم لم يسجل من قبل لوافدين الى مطار بيروت

‏لفت وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية إلى انه تم تسجيل وصول ما يقارب الـ20 ألف وافد الى مطار بيروت الدولي في يوم 7 من الشهر الجاري.

وقال حمية الثلاثاء إن “عملية ‎تفعيل العمل في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت لم تكن لتبلغ ذروتها لولا الجهود المشكورة للعاملين في المديرية العامة للطيران المدني والذين يعملون بجد وباللحم الحي ومعهم الأجهزة لتبقى بوابة الوطن مشرعة لكل بنيه ومريديه، ليُسجل رقماً قياسيا تاريخيا في 7 تموز قارب الـ20 ألف وافد، كرقم لم يسجل من قبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام