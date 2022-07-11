بالصور | مدينة بنت جبيل وجوارها تنشد “إمام زماني” في ملعب المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2022 - 23:44

بالصور | مدينة بنت جبيل وجوارها تنشد “إمام زماني” في ملعب المدينة

منذ 23 mins 11 July، 2022
بنت جبيل - سلام يا مهدي
لبنان

بحضور عشرات الآلاف من أنصار ومحبي إمام العصر والزمان المهدي المنتظر (عج)، أقام حزب الله في الملعب البلدي لمدينة بنت جبيل، التجمع المهدوي السادس ضمن سلسلة التجمعات المركزية التي تقام تمهيدا لإعداد النسخة المصورة من نشيد “إمام زماني”.

وقد تميز التجمع المهدوي في بنت جبيل بحسن التنظيم وكثافة الحضور سواء من الكشفيين والكشفيات او من أهالي المدينة وقرى قضائها، الذين صدحت حناجرهم بنشيد “إمام زماني”، رافعين صور الشهداء والاعلام والرايات التي تعبر عن عشقهم للامام الغائب المنتظر بشوق وحب.

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المصدر: موقع المنار

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