خارجية أوزبكستان تعلن قبول عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام

أعلن القائم بأعمال وزير خارجية أوزبكستان، فلاديمير نوروف، اليوم الاثنين، أن قبول إيران كدولة مراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون سيتم هذا العام، مشيرا إلى توقيع مذكرة التزامات إيران كعضو في المنظمة خلال القمة التي ستعقد في سمرقند.

وقال نوروف خلال مائدة مستديرة في موسكو: “هذا العام، وفي إطار رئاسة أوزبكستان، سيتم قبول إيران ، كدولة مراقبة، كعضو في منظمة شنغهاي للتعاون،. كما سيتم توقيع مذكرة بشأن التزامات إيران كعضو في منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند”.

كما أشار نوروف إلى أن بيلاروس قدمت طلبا للانضمام إلى المنظمة، وأنه تم إرسال هذا الطلب إلى الدول الأعضاء، وفي حالة الموافقة عليه من الدول الأعضاء، فسيتم اتخاذ قرار في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقررة في سمرقند في 15-16 أيلول/سبتمبر، لبدء إجراءات إدراج بيلاروس في عضوية المنظمة.

منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية. تأسست في 15 حزيران/يونيو 2001 في شنغهاي الصينية، على يد قادة ستة دول آسيوية؛ هي روسيا والصين وكازاخستان، قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

المصدر: سبوتنيك