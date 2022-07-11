طائرة إسرائيلية خاصة تحط في الرياض تمهيدا لزيارة بايدن إلى المنطقة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، بأن “طائرة إسرائيلية خاصة هبطت في العاصمة السعودية الرياض، عصر اليوم، قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين إن “طائرة إسرائيلية خاصة كان جهاز الموساد يستخدمها في الماضي، حطت عصر اليوم في الرياض عاصمة السعودية، على ما يبدو تمهيدا لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة”.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن، بجولة في منطقة الشرق الأوسط، لأول مرة منذ توليه الرئاسة، في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليو الجاري، تشمل الأراضي المحتلة والسعودية.

هذا ويلتقي بايدن خلال زيارته إلى السعودية قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن والعراق.

المصدر: مواقع